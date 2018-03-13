Обрушение в шахте «Беларуськалия» могло произойти из-за эксперимента

Минск, , 14:24 — REGNUM Превышение концентрации опасного газа в несколько раз было зафиксировано в шахте «Беларуськалия» перед ее обрушением, сообщил 12 марта журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин.

«Вместо одного процента было содержание газа 6−7%. То есть спросить-то сейчас не у кого. Как эти замеры производились и производились ли вообще», — сказал прокурор.

По его словам, шахта работает с 80-х годов прошлого века, а в последние годы сотрудники организовали в ней экспериментальную добычу. Они пытались поднять на поверхность выработку из шахты, что спровоцировало повышенное образование метана.

«Причем, я так понимаю, разработка велась не традиционным способом, а на основании разработок соответствующего института», — пояснил Лаврухин.

Он напомнил, что по факту инцидента на «Беларуськалии» и гибели людей было возбуждено уголовное дело, в настоящее время идет его расследование, в ходе которого прокуроры намерены дать оценку соблюдению техники безопасности во время проведения работ на шахте.

ЧП на «Беларуськалии» произошло вечером 9 марта. Из-за взрыва метана в шахте третьего рудоуправления обвалилась порода, что привело к гибели двух рабочих.

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