МВД Казахстана: паводковая ситуация на востоке стабилизируется

Астана, , 14:23 — REGNUM Паводковая ситуация в Восточно-Казахстанской области стабилизируется — в зоне подтопления остается несколько жилых домов, сообщает 13 марта «Казинформ» со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова.

По его словам, под угрозой подтопления остаются южные регионы страны: Алма-Ата (Алматы) и Алма-Атинская (Алматинская) область, Южно-Казахстанская область и Кызыл-Орда (Кызылорда).

Касымов отметил, что в случае выпадения осадков снова могут возникнуть подтопления населенных пунктов в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

В результате осложнения паводковой ситуации в Восточно-Казахстанской области были подтоплены 140 частных жилых домов, 180 дворовых территорий и 110 дачных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана объяснили причины осложнения паводковой ситуации в Восточно-Казахстанской области. По данным комитета, вода не уходит из населенных пунктов по причине неисправности, засоренности или отсутствия систем водоотведения.

Кроме этого, с 1 по 11 марта в регионе выпала двухмесячная норма осадков.

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