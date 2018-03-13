Пожар на украинском военном полигоне произошел из-за халатности военных

Киев, , 13:57 — REGNUM Пожар на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области на Украине произошел из-за халатности военнослужащих, написал 13 марта советник министра обороны и президента Украины ЮрийБирюков на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, инцидент произошел следующим образом. В палатке с военными один из солдат решил зажечь погасшую буржуйку. Однако печь оказалась не полностью остывшей — в ней еще оставались тлеющие материалы. Когда солдат плеснул бензин, произошла вспышка.

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Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на возгорание, солдат начал панически кружить по палатке. В результате украинский военнослужащий опрокинул и бутылку с бензином, и буржуйку. Поскольку дело проходило ночью, то остальные военнослужащие спали. Взрыв и молниеносное развитие событий привело к трагическим последствиям.

Бирюков также отметил, что это не первый подобный случай в украинской армии.

Напомним, пожар на полигоне «Широкий лан» произошел в ночь на 13 марта. Пожар охватил палатку с военнослужащими, в результате один солдат погиб, еще семеро пострадали. Все пострадавшие находятся в госпитале, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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