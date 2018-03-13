В Миассе выявили интернет-сайт по продаже военных билетов

Миасс, Челябинская область, , 12:57 — REGNUM Интернет-сайт, где предлагали военные билеты и помощь в получении отсрочки от армии, выявили в Миассе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«На указанном сайте размещались сведения о том, что организация гарантирует 100% результат при получении военного билета, — говорится в сообщении. — В алгоритме действий указывалось, что врачи организации отправят призывников на обследования, которые выявят заболевания, освобождающие от призыва».

В пресс-службе прокуратуры отметили, что размещенная на интернет-сайте информация вводит граждан в заблуждение и толкает на совершение противоправных действий.

«В целях пресечения нарушения требований действующего законодательства прокурор района обратился в суд (…), — говорится в сообщении. — Решением Миасского городского суда требования прокурора удовлетворены».

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