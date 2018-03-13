Вторник, 13 Марта 2018 года
13:03:05 МСК

В Миассе выявили интернет-сайт по продаже военных билетов

Происшествия

Размещенная на интернет-сайте информация вводит граждан в заблуждение

Миасс, Челябинская область, 13 марта 2018, 12:57 — REGNUM  Интернет-сайт, где предлагали военные билеты и помощь в получении отсрочки от армии, выявили в Миассе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«На указанном сайте размещались сведения о том, что организация гарантирует 100% результат при получении военного билета, — говорится в сообщении. — В алгоритме действий указывалось, что врачи организации отправят призывников на обследования, которые выявят заболевания, освобождающие от призыва».

В пресс-службе прокуратуры отметили, что размещенная на интернет-сайте информация вводит граждан в заблуждение и толкает на совершение противоправных действий.

«В целях пресечения нарушения требований действующего законодательства прокурор района обратился в суд (…), — говорится в сообщении. — Решением Миасского городского суда требования прокурора удовлетворены».

Читайте также: Всероссийская горячая линия к чемпионату-2018 начала работу

А также: Ко Дню прав потребителей Роспотребнадзор открыл горячую линию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить