В центре Калуги скончался мужчина, не дождавшись врачей скорой медпомощи

Калуга, , 12:56 — REGNUM Следственными органами Калужской области начата проверка по факту смерти на улице в Калуге пожилого мужчины. Как сообщили 13 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СКР, основанием для проведения проверки явилась информация, распространенная рядом СМИ, о том, что смерть мужчины могла наступить в результате несвоевременного приезда бригады скорой помощи, прибывшей на место только через 40 минут после вызова.

В соответствии с ч. 2 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ сообщения, распространенные в средствах массовой информации, могут явиться основанием для проведения соответствующей проверки. Следователи установят все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям работников медицинской службы.

Напомним, 10 марта 2018 года пожилому мужчине стало плохо на улице Маршала Жукова в Калуге. Прохожие вызвали скорую помощь, но к приезду бригады пенсионер уже был мертв.

Также, как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2018 года бригады скорой медицинской помощи прибила к мужчине, лежавшему на улице в Обнинске, лишь спустя шесть часов после вызова, медикам осталось лишь констатировать его смерть. По мнению ряда СМИ, причиной происшедшего послужил неразрешённый спор медиков о принадлежности отдельных районов к конкретным отделениям службы скорой помощи в связи с присоединением к Обнинску в 2017 года нескольких населённых пунктов, ранее являвшихся частью Боровского района.

Между тем, в России количество пациентов, пострадавших по вине медицинских работников, достигает порядка 50 тыс. человек в год. Также за последние несколько лет резко возросло число исков о взыскании компенсаций с медицинских учреждений и врачей.

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