Сотрудники ФСБ задержали в Северной Осетии экстремиста из Средней Азии

Владикавказ, , 12:54 — REGNUM В Северной Осетии на пункте пропуска «Верхний Ларс» пограничники предотвратили попытку проникновения в Россию экстремиста. 35-летний выходец из Средней Азии, причастный к международным террористическим организациям, задержан и ждет отправки на родину, сообщили ИА REGNUM 13 марта в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по РСО-Алании.

Мужчина, уже судимый за свои экстремистские взгляды, состоящий на профилактическом учете, не впервые пытался проникнуть на территорию России, но спецслужбы на родине всякий раз пресекали эти попытки и задерживали его. По данным ФСБ, экстремист предпринимал попытки въезда в РФ для организации и проведения террористических актов.

На этот раз он пытался пересечь границу под видом перегонщика транзитных автомобилей из Армении, рассчитывая, что отдаленность маршрута следования и новая легенда помогут ввести спецслужбы в заблуждение.

Уличенный в преступных намерениях уроженец Средней Азии получил запрет на въезд в Россию. На родине к нему будут применены меры воздействия.

Читайте также: Члена экстремистской ячейки из Центральной Азии задержали в Северной Осетии

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад в пункте пропуска «Верхний Ларс» был задержан выходец из Центральной Азии, являющийся членом религиозно-экстремистской ячейки, который пытался проникнуть на территорию России. За причастность к международным террористическим организациям его уже привлекали к ответственности у себя на родине, однако он решил продолжить свою террористическую деятельность на территории России.

В мае 2017 года на участке местности между Рокским тоннелем и пунктом пропуска «Нижний Зарамаг» был задержан вербовщик в ряды боевиков в Сирии, прибывший из одного из сопредельных с Россией государств. В обоих случаях задержанные были переданы в руки правосудия тех стран, из которых они прибыли в РФ.

Читайте также: В Северной Осетии задержали иностранца, подозреваемого в вербовке в Сирию