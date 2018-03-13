Совершено нападение на сотрудника безопасности у венского парламента

Вена, , 12:54 — REGNUM Гражданин Афганистана совершил попытку нападения на сотрудника безопасности около 8 утра по местному времени в центре Вены, сообщила на пресс-конференции руководитель службы общественной безопасности Михаэла Кардайс. Об этом пишет издание Kurier. На пресс-конференции присутствовал также министр внутренних дел страны Херберт Кикль.

По ее Михаэлы Кардайс, нападавший попытался вытащить сотрудника правоохранительных органов из автомобиля возле здания парламента. Тот сумел оказать сопротивление, применив перцовый аэрозоль. Нападавший получил легкое ранение и был задержан полицией. Им оказался гражданин Афганистана.

Кардайс также рассказала прессе о ходе расследования по делу нападения выходца из Египта Мохаммеда Э. на охранника резиденции посла Ирана в столице Австрии. По ее мнению, он «явно сочувствовал политическому исламу». Мохаммед Э. служил в австрийской армии в 2012 году. Служба в ее рядах не мешает мусульманам соблюдать привычный для них распорядок дня и позволяет покидать службу в дни мусульманских праздников.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 марта гражданин Австрии египетского происхождения напал с ножом на солдата, охранявшего резиденцию посла Ирана, и был застрелен в ходе схватки.

Это уже третье нападение за последнюю неделю в Вене. Вечером 7 марта 23-летний афганец в течение получаса совершил два нападения с ножом на прохожих. Сначала он нанес опасные для жизни ранения семье из трех человек, затем серьезно ранил своего знакомого. Свои действия преступник объяснил «злостью на жизненные обстоятельства».

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