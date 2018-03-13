Катавшийся по перилам школьник погиб в Ленобласти

Тосно, Ленинградская область, , 12:32 — REGNUM Трагедией закончилась детская шалость в городе Тосно Ленинградской области. Школьник младших классов получил смертельные травмы, неудачно скатившись по перилам в доме, где проживает его семья.

Как сообщили сегодня, 13 марта, в Следственном управлении СКР по Ленобласти, по предварительным данным, утром 12 марта перед тем, как пойти в школу, 9-летний мальчик на лифте спустился на нижние этажи, где решил скатиться вниз по перилам. Во время этого процесса он потерял равновесие и упал вниз в лестничный пролет с высоты второго этажа.

В крайне тяжелом состоянии, с травмами головы и тела, ребенок был доставлен в Тосненскую клиническую межрайонную больницу, где скончался в реанимационном отделении.

«Следователем СК произведен осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года шестилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести в результате катания на карусели во Всеволожском районе Ленинградской области: рука ребенка попала в крутящуюся деталь карусели. У пострадавшего было диагностировано несколько переломов. Возбуждено уголовное дело.

В том же Всеволожском районе в феврале 2017 года 8-летний мальчик вместе с отцом гулял возле одной из школ, взяв с собой «ледянку». При спуске с деревянной горки ребенок головой зацепился за натянутую внизу цепь и получил тяжелые повреждения. Впавший в кому ребенок через несколько дней скончался в больнице. Уголовное дело расследовано, обвинение предъявлено, ожидается суд.

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