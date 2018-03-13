Прапорщика из Печей подозревают в применении насилия и взяточничестве

Печи, Белоруссия, , 12:16 — REGNUM В Белоруссии предстанет перед судом прапорщик из Печей, которого обвиняют в применении насилия и взяточничестве. Об этом, как передает Sputnik Белоруссия, заявил прокурор Минской области Олег Лаврухин на пресс-конференции в Минске.

«Буквально в начале этого года прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении одного из прапорщиков этого учебного центра», — сказал Лаврухин.

По его словам, следователи установили более 30 фактов превышения служебных полномочий со стороны прапорщика.

«Дело направлено в суд, — отметил Лаврухин. — Пока говорить о его исходе по поводу приговора рано».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 года в Печах в подвальном помещении одного из зданий военной части было обнаружено тело солдата-срочника Александра Коржича. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три версии: самоубийство, убийство и доведение до самоубийства.

Расследование под личный контроль взял президент страны Александр Лукашенко.

Читайте также: В белорусских Печах расследуют уже второе дело о гибели солдата-срочника