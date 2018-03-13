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Пожар на военном полигоне на Украине: один человек погиб, семеро пострадали

Происшествия

Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь

Николаев, Украина, 13 марта 2018, 12:16 — REGNUM  На Украине в результате пожара на полигоне в Николаевской области один военный погиб, еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

Инцидент произошел в ночь на 13 марта на 235-м общевойсковом полигоне. В результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой произошло возгорание палатки в палаточном городке.

«Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту будет проведено служебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на одном из военных складов в Винницкой области Украины прогремел, который привел к пожару. Огонь охватил 10% территории арсенала, спасателям пришлось эвакуировать из близлежащих населенных пунктов более 30 тыс. человек. Во время происшествия на складе хранились ракеты для реактивных систем залпового огня.

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Вооруженные силы Украины

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