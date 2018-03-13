В Донбассе украинские силовики пять раз нарушили режим тишины

Донецк, , 12:07 — REGNUM ВСУ нарушили пять раз режим перемирия в Донбассе за сутки 12 марта, сообщает пресс-служба вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР).

Согласно сообщению, украинские войска обстреляли населенные пункты Ленинское, Дзержинское, Саханка, Крутая Балка и Зайцево в ДНР. ВСУ применяли минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. Сообщений о нарушении режима тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) не поступало.

ВСУ сообщают о пяти обстрелах своих позиций в Донбассе, в результате которых были ранены два украинских военнослужащих.

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Напомним, в Донбассе продолжается гражданская война с 2014 года. За прошедшие четыре года стороны не только не приблизились к мирному урегулированию конфликта, но, наоборот, отдалились от него еще дальше.

Регулярно в зоне ведения боевых действия объявляются режимы тишины или перемирия, однако они практически никогда не соблюдаются. Тем не менее перемирия важны, поскольку во время перемирия количество обстрелов сокращается раз в пять-семь.

Последнее перемирие было заключено 5 марта, но в первый же день украинские войска нарушили режим тишины.

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