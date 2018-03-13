Крупный пожар в австрийском Филлахе: разрушено здание фабрики

Филлах, Австрия, , 12:08 — REGNUM В ночь на 13 марта произошел пожар в производственном помещении фирмы «3М» в городе Филлах на юге Австрии, сообщает газета Kurier. 200 пожарных в течение пяти часов боролись с огнем.

Сообщение о возгорании поступило в полицию в 3:40 утра. К моменту прибытия пожарных огонь был локализован в печном цехе, однако вскоре возгорание быстро распространилось по крыше всего здания. Ближайшие дома оказались под угрозой.

Пожар продолжался около пяти часов, спасательные службы закончили работу к девяти часам утра по местному времени. В тушении пожара принимали участие вертолеты и все пожарные города, было вызвано подкрепление из близлежащих районов. В результате пожара полностью разрушена треть фабрики.

В здании производились полировочное оборудование и абразивные материалы. Здесь обычно работали около 400 человек, но благодаря тому, что пожар произошел в нерабочее время, никто не пострадал.

Во время пожара мог произойти выброс токсичных веществ. Хотя власти города Филлах заявили, что угрозы нет, местным жителям рекомендовано не приближаться к месту происшествия и не открывать окна.