В Крыму уничтожили авиабомбу времён Великой Отечественной

Симферополь, , 12:06 — REGNUM В Крыму специалисты-взрывотехники регионального управления МЧС РФ уничтожили 50-килограммовую фугасную авиабомбу (ФАБ-50). Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Боеприпас времён Великой Отечественной был обнаружен местными жителями в селе Октябрьское Ленинского района республики. После осмотра боеприпас был идентифицирован как ФАБ-50, после чего авиабомба была уничтожена на специальном полигоне.

По данным экстренной службы, после подрыва специалисты повторно обследовали территорию на наличие осколков. Всего в опасной операции было задействовано семь человек и две единицы техники.

Читайте также: В Гонконге обезврежена американская бомба времен Второй мировой войны

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в городе Бохум (Германия) специалисты-взрывотехники успешно обезвредили найденную ранее 500-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны. Боеприпас был обнаружен в историческом центре города вблизи здания ратуши и муниципальных офисов.

Читайте также: В немецком Бохуме обезвредили 500-килограммовую бомбу времён войны

Перед проведением работ по обезвреживанию тяжёлой авиабомбы из прилегающих районов были эвакуированы более десяти тыс. человек.

Читайте также: В Смоленске нашли авиабомбу