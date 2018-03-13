Вторник, 13 Марта 2018 года
13:04:58 МСК

В Крыму уничтожили авиабомбу времён Великой Отечественной

Происшествия

Боеприпас был обнаружен местными жителями

Симферополь, 13 марта 2018, 12:06 — REGNUM  В Крыму специалисты-взрывотехники регионального управления МЧС РФ уничтожили 50-килограммовую фугасную авиабомбу (ФАБ-50). Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Боеприпас времён Великой Отечественной был обнаружен местными жителями в селе Октябрьское Ленинского района республики. После осмотра боеприпас был идентифицирован как ФАБ-50, после чего авиабомба была уничтожена на специальном полигоне.

По данным экстренной службы, после подрыва специалисты повторно обследовали территорию на наличие осколков. Всего в опасной операции было задействовано семь человек и две единицы техники.

Читайте также: В Гонконге обезврежена американская бомба времен Второй мировой войны

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в городе Бохум (Германия) специалисты-взрывотехники успешно обезвредили найденную ранее 500-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны. Боеприпас был обнаружен в историческом центре города вблизи здания ратуши и муниципальных офисов.

Читайте также: В немецком Бохуме обезвредили 500-килограммовую бомбу времён войны

Перед проведением работ по обезвреживанию тяжёлой авиабомбы из прилегающих районов были эвакуированы более десяти тыс. человек.

Читайте также: В Смоленске нашли авиабомбу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить