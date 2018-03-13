В Пензенской области мужчина напал с топором на 6-летнего ребенка

Каменка, Пензенская область, , 11:43 — REGNUM Нападение с топором на 6-летнего мальчика совершил житель города Каменка (Пензенская область), приходящийся отчимом несовершеннолетнему, сообщает 13 марта пресс-служба следственного управления СК России по Пензенской области.

«Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил своего малолетнего пасынка головой о пол, после чего взял топор и нанес им не менее двух ударов в область головы и руки ребенка. После совершения преступления отчим скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Сразу после происшествия мальчик был госпитализирован в местную больницу, а затем доставлен в Пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Филатова.

Сбежавший отчим был задержан «по горячим следам», в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, правоохранители выясняют мотивы преступления.

Также в ходе расследования дела следователи намерены дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимой с данной семьей.

О состоянии здоровья мальчика на данный момент неизвестно.

Отметим, случаи нападения взрослых на детей хотя и нередки, но чаще всего обусловлены условиями и средой, создаваемой государством в сфере воспитания детей и профилактики правонарушений несовершеннолетними. Без внятной семейной политики или ее однобокой (ювенальной) направленности, чиновники часто стремятся переложить вину на родителя, игнорируя при этом необходимость создания условий для семьи, в которых и взрослые будут чувствовать себя ответственными гражданами.