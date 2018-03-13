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Пассажирский автобус протаранил грузовик в Турции

Происшествия

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб

Анкара, 13 марта 2018, 11:10 — REGNUM  На севере Турции попал в ДТП пассажирский автобус. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на свои источники.

Авария произошла во вторник, 13 марта, возле села Кумбель в провинции Чорум. По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек, еще около 20 получили различные травмы.

«Пассажирский автобус врезался в припаркованный грузовик», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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Аварии пассажирского автотранспорта

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