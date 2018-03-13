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Найден черный ящик разбившегося в Непале самолета

Происшествия

Бортовой самописец отправлен на расшифровку

Катманду, 13 марта 2018, 11:03 — REGNUM  Черный ящик разбившегося в Непале самолета Bombardier обнаружен, в настоящее время он направлен на расшифровку, передает 12 марта Reuters, со ссылкой на пресс-службу аэропорта Катманду.

«Бортовой самописец найден», — сообщал руководитель аэропорта Раджкумар Чхетри.

Он добавил, что власти и правоохранительные органы начали расследование причин трагедии. В свою очередь компания-производитель самолетов Bombardier направила на место происшествия собственных следователей.

Напомним, самолет Bombardier Dash Q-400 с 71 пассажиром на борту разбился 12 марта во время захода на посадку в международном аэропорту Трибхуван в столице Непала. Самолет следовал рейсом UBG211 из бангладешского города Дакка.

Прежде чем приступить к посадке самолет совершил два круговых облета вокруг аэропорта. В результате инцидента погибли 49 человек, 22 получили ранения.

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