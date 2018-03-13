В Индии в результате ДТП погибли 11 человек

Нью-Дели, , 10:50 — REGNUM Пассажирский автобус упал в ущелье на севере Индии. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на местных чиновников.

ДТП произошло во вторник, 13 марта, в штате Уттаракханд. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек, еще более 10 получили различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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