Террористы взорвали мечеть на севере Ирака

Киркук, Ирак, , 10:44 — REGNUM Боевики взорвали мечеть в провинции Салах-эх-Дин на севере Ирака, сообщает 12 марта Al-Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности.

Инцидент произошел в ночь на 12 марта в одном из населенных пунктов на дороге между городами Тикрит и Киркук. В результате взрыва зданию мечети причинен ущерб, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время силовики оцепили место происшествия и начали расследование всех обстоятельств случившегося. По данным издания, к взрыву могли быть причастны боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что террористы периодически пытаются совершать взрывы и нападения на безопасные районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории страны уничтожены, однако это не мешает им регулярно заявлять об обратном.

Так, 26 февраля двое террористов-смертников совершили нападение на одну из военных баз вблизи Мосула, военные ликвидировали боевиков без человеческих жертв. При этом в полиции отмечали, что в Киркуке до сих пор имеются спящие ячейки террористической группировки.

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