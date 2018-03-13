Вторник, 13 Марта 2018 года
11:20:00 МСК

В Краснодаре подозревают в мошенничестве директора строительной компании

Происшествия

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу

Краснодар, 13 марта 2018, 10:39 — REGNUM  В Краснодаре предстанет перед судом 46-летний местный житель, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, директор одной из строительных компаний убедил граждан вложить финансовые средства в долевое строительство жилья, однако дома в срок сданы не были.

«Получив от 17 потерпевших более 27 млн рублей, мужчина распорядился ими по собственному усмотрению, — говорится в сообщении. — Дома, по указанным в договорах адресам, в срок достроены не были».

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили причастность обвиняемого к аналогичным фактам, совершенным на территории Славянского района. Там ущерб составил свыше 17 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: Госконтракт довел до суда «главную по СМИ» на Кубани

А также: Суд отправил под арест экс-сенатора Вячеслава Дерева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить