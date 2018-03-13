В Краснодаре подозревают в мошенничестве директора строительной компании

Краснодар, , 10:39 — REGNUM В Краснодаре предстанет перед судом 46-летний местный житель, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, директор одной из строительных компаний убедил граждан вложить финансовые средства в долевое строительство жилья, однако дома в срок сданы не были.

«Получив от 17 потерпевших более 27 млн рублей, мужчина распорядился ими по собственному усмотрению, — говорится в сообщении. — Дома, по указанным в договорах адресам, в срок достроены не были».

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили причастность обвиняемого к аналогичным фактам, совершенным на территории Славянского района. Там ущерб составил свыше 17 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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