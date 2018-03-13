Строительство нового СИЗО в Чебоксарах обернулось уголовным делом

Чебоксары, , 10:32 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в связи с нарушениями, выявленными при строительстве следственного изолятора по Лапсарскому проезду. Фигурантами уголовного дела стали три человека, курировавшие строительство. Свою вину они признали в полном объёме, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Обвинение предъявлено замдиректору по строительству ФГУП «Строительно-монтажное управление №13» ФСИН России (СМУ-13), бывшему начальнику отдела капстроительства УФСИН, экс-заместителю начальника исправительной колонии №1. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч.2 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»).

Следствие считает, что они действовали по предварительному сговору. Согласно материалам дела, с октября 2015 по июнь 2016 года обвиняемые в нарушение требований государственного контракта, заключенного УФСИН по Чувашии со СМУ-13, без надлежащего согласования с заказчиком организовали поставку оборудования, которое по своим техническим характеристикам не соответствует проектной документации.

«В частности, были уставлены не те лифты, медицинское оборудование (рентген) и горелки для котельной, а дымовая труба была необоснованно оплачена дважды. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на общую сумму свыше 7,6 млн рублей», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, свою вину обвиняемые признали в полном объеме, ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства. По делу были допрошены около 60 свидетелей, проведена почерковедческая судебная экспертиза. Материалы уголовного дела составили 23 тома.

По результатам расследования внесены представления в СМУ-13 и УФСИН по Чувашии с требованиями о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлений. По ходатайству следователя судом наложен арест пять автотранспортных средств, принадлежащих обвиняемым, общей стоимостью около 6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве СИЗО в Лапсарах было принято с целью разгрузки ныне используемых для этой цели СИЗО-1 и СИЗО-2. Новый изолятор рассчитан на 500 человек. Ранее заявлялось, что в его строительство будет вложено 2 млрд рублей, в октябре 2017 года строительство было завершено на 99%. Ожидается, что учреждение начнет работу в 2019 году.

В феврале 2018 году на портале госуслуг было опубликовано извещение о выборе подрядчика по проведению независимой экспертизы, для этого планируется направить 6,5 млн рублей. Среди целей обследования и проведения строительно-технической экспертизы — «исключение нецелевого использования денежных средств», «установление степени достоверности, полноты и соответствия заявленных параметров проектно-сметной документации градостроительному плану земельного участка».

Читайте также: Новое СИЗО в Чебоксарах проверят «независимые эксперты»