В портовом городе Йемена Адене прогремел мощный взрыв

Аден, Йемен, , 10:26 — REGNUM Мощный взрыв прогремел 13 марта в городе Адене, в результате чего погибло несколько человек, сообщает британское агентство Reuters.

По свидетельству очевидцев, взрыв произошел поблизости от военной кухни, в которой готовилось продовольствие для военнослужащих вооруженных сил Йемена, поддерживаемых и обучаемых ОАЭ.

На место происшествия прибыло большое число машин скорой помощи. По словам очевидцев, взрывное устройство находилось в машине, которая была направлена в здание кухни.

Информации о количестве жертв на данный момент нет.

Напомним, в Йемене продолжается гражданская война между шиитскими повстанцами хуситами и войсками свергнутого ими президента Мансура Хади, на стороне которого выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Междоусобный конфликт создал также благоприятные условия для действий исламистов.

Так, в результате противостояния значительно укрепили свои позиции боевики «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).