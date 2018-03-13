Экс-главу МУРа заподозрили в вымогательстве взятки

Москва, , 10:16 — REGNUM Отставного генерал-майора подозревают в вымогательстве денег у руководства одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов — Научно-исследовательского технологического института им. П. И. Снегирева. Как сообщает газета «Коммерсантъ», подозрение на причастность к коррупционному преступлению на бывшего начальника Московского уголовного розыска Виктора Т. пало ещё в начале 2018 года.

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По версии следствия, в 2017 году в ходе проверки НИТИ сотрудники УФСБ выявили нарушения, связанные с оформлением сотрудников института. Директору института они сообщили, что результаты проверки могут лечь в основу уголовного дела о мошенничестве. Однако есть возможность не давать этой истории ход, заплатив за каждое нарушение по несколько миллионов рублей, пишет издание.

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Гендиректор решил не идти на нарушение закона и сообщил о «предложении» в управление собственной безопасности ФСБ. Фигурантами по уголовному делу проходили пятеро сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области. По делу о взятке они были арестованы в начале июля 2017 года.

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Подозреваемые признали свою вину и активно сотрудничали со следствием, дав в том числе показания на генерала Т., выступавшего в этом деле в роли посредника. Материалы в их отношении были выделены в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, два со следствием согласились сотрудничать два фигуранта уголовного дела. Они были помещены под домашний арест. Остальным подозреваемым по решению суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

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