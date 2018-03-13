Фигуранту дела о резне в школе Перми продлили арест: причины и особенность

Пермь, , 10:05 — REGNUM Мотовилихинский районный суд Перми сегодня, 13 марта, удовлетворил ходатайство силовиков о продлении избранной меры пресечения для одного из подростков, который обвиняется в покушении на убийство. Бывшему ученику школы № 127, в стенах которой и совершено вооружённое нападение, срок ареста продлён на два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

В суде отказались сообщать подробности рассмотрения ходатайства. Однако, как известно из открытых источников, рассмотрение ходатайства следственных органов проходило без участия фигуранта громкого дела. Как пояснил гособвинитель, сейчас подросток находится в Москве в институте им. Сербского, где проводится психиатрическая экспертиза.

Адвокат подростка не намерен обжаловать решение суда. Психиатрическую экспертизу планируют провести и в отношении второго подростка, который проходит по резонансному делу, сообщает портал 59.ru. В ближайшее время суд рассмотрит ещё одно ходатайство о продлении срока ареста и для соучастника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 января 2018 года в школе № 127 Перми двое подростков (старшеклассник и бывший ученик) совершили вооружённое нападение на учеников и педагога начального звена. В больницу с ножевыми ранениями были доставлены 12 человек, в том числе и сами подростки. Возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц», «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Добавим, ранее избрание меры пресечения для подростков проходило в больнице. После выписки фигурантов отправили в изолятор при колонии для несовершеннолетних в посёлке Гамово. Мать одного из подростков просила суд отправить её сына под домашний арест, однако апелляция оставлена без удовлетворения.

После пермского ЧП на федеральном уровне активно обсуждали тему безопасности детей в образовательных учреждениях. Стоит отметить, в 2019 году школа № 127 будет закрыта на капитальный ремонт. Уже объявлен аукцион на 6,5 млн рублей. В рамках ремонта учреждение оборудуют современной системой контроля безопасности.

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