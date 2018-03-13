В Дагестане полицейский избил подростка и получил выговор

Махачкала, , 09:33 — REGNUM Следственный комитет в Дагестане проводит проверку по факту избиения несовершеннолетнего сотрудником полиции. Видео с кадрами, на которых полицейский наносит побои подростку и пытается затолкать его в автомобиль, появилось 12 марта в соцсетях. События происходят на территории автостанции в городе Дербенте.

По данному факту СКР по Дагестану организовал доследственную проверку, сообщили ИА REGNUM 13 марта в ведомстве. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение с оценкой действий полицейского.

Между тем в управлении МВД по региону уже сообщили, что меры к своему сотруднику они приняли — полицейский получил выговор. По данным ведомства, была проведена проверка по фактам нанесения побоев сотрудником правопорядка, отраженным на видео. Причиной конфликта, как отмечено в официальном сообщении пресс-службы МВД, стала «агрессивная реакция гражданина в адрес сотрудника полиции на замечание по поводу поведения данного гражданина».

За «невежливое обращение», общение с подростком «в грубой форме» сотрудник полиции понес наказание в виде выговора, отметили в МВД.

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Факты жестокого обращения с детьми со стороны сотрудников полиции, к сожалению, случаются и в других регионах РФ. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года сотрудники отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Майминский» в Республике Алтай пытались силой добиться признательных показаний в совершенных кражах от двоих подростков. Одному из несовершеннолетних были причинены телесные повреждения в виде разрыва селезенки, повлекшие тяжкий вред здоровью. Другой потерпевший отделался лишь «нравственными страданиями и физической болью», как сообщили следователи. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В марте 2017 года следственный комитет проверял факт совершения противоправных действий в отношении подростка в Свердловской области. В СМИ была опубликована информация о том, что в посёлке Малышева сотрудники полиции задержали подростка, бросавшего снежки в окна. По словам родителей ребёнка, стражи порядка нанесли их сыну несколько ударов и доставили в отделение полиции. Они обратились в медицинское учреждение, где были зафиксированы побои, и подали заявление о применении силы в отношении их сына. Однако в полиции отказались признать «излишнее насилие» по отношению к подростку и заявили о том, что родители от претензий к полицейским отказались. Тем не менее СКР проверку по данному факту все же организовал.

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