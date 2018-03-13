Из-за небрежной операции малышу с Камчатки повредили мозг

Петропавловск-Камчатский, , 11:34 — REGNUM Врачей краевой больницы Петропавловска-Камчатского подозревают в недобросовестном оказании медицинских услуг, в следствии чего попавший на операцию в медучреждение семилетней ребёнок стал инвалидом. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело и устанавливается круг причастных к произошедшему.

Ребёнок находился в ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» с марта по апрель 2017 года. После проведённой там операции у него «развились неврологические осложнения, повлекшие органическое расстройство личности и поведения вследствие дисфункции головного мозга». По версии следствия, причиной произошедшего стало недобросовестное отношение медиков к своим обязанностям.

В краевом управлении СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Ведётся следствие.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года против главврача детской инфекционной больницы Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном получении поощрительных выплат. Общая сумма выплат за пять лет работы врача составила порядка 2 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Главврач больницы на Камчатке попалась на излишней премии в 2 млн рублей