ДТП в Азербайждане: госпитализированы 15 человек

Ширван, Азербайджан, , 09:35 — REGNUM В азербайджанском городе Ширван произошло серьёзное ДТП с участием грузовика «КамАЗ». Об этом сообщает 13 марта агентство Day.az.

По информации издания, двигавшийся в направлении Ширван-Сальян микроавтобус, принадлежащий компании «Ширван ойл», столкнулся с грузовым автомобилем марки «КамАЗ». В результате находящиеся в микроавтобусе 15 пассажиров получили различные травмы. Пострадавшие в результате аварии доставлены в больницу.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По данному факту началось расследование.

Добавим, 11 марта в Евлахском районе Азербайджана в ДТП попал микроавтобус со школьниками. В результате происшествия пострадали 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Москве в результате столкновения двух грузовых автомобилей на Ленинградском шоссе пострадали два человека, движение в сторону области было ограничено.

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Добавим, в ГУ ГИБДД РФ по Москве уточнили, что столкнувшиеся автомашины — КАМАЗ и Hyundai Porter. Пострадавших среди пешеходов нет, ранены два человека — оба водителя грузовиков.

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