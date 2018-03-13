Гражданин Китая стал жертвой авиакатастрофы в Непале

Катманду, , 09:19 — REGNUM Гражданин Китая был среди 49 погибших на борту авиалайнера авиакомпании US-Bangla Airlines, потерпевшего крушения в Непале, сообщает Посольство КНР, передает 13 марта агентство «Синьхуа».

Самолет Bombardier Dash Q-400 с 71 пассажиром на борту потерпел 12 марта крушение во время приземления в международном аэропорту Трибхуван близ столицы Непала Катманду.

Рейс UBG211 направлялся из бангладешского города Дакка в непальский Камтанду. Злополучный самолет совершил два круговых облета вокруг аэропорта прежде, чем преступить к посадке.

Инцидент привел к тому, что 22 человека получили ранения, когда пилот неудачно зашел на посадку, сообщают местные власти.

Из 67 пассажиров, находившихся на борту, 33 человека были из Непала, 32 из Бангладеш и по одному из Китая и Мальдив, передает Администрация гражданской авиации Непала.

Все раненые были доставлены на лечение в местные госпитали Катманду. Власти утверждают, что количество жертв трагедии может увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта во время посадки в аэропорту Катманду потерпел крушение пассажирский авиалайнер. Все вылеты из международного аэропорта были отменены, на месте работают спасательные службы. Причиной трагедии названа ошибка пилота. Граждан России на борту не было.

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