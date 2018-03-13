Минздрав опроверг причастность к найденным в Амуре человеческим кистям рук

Хабаровск, , 08:57 — REGNUM Бюро судебно-медицинских экспертиз Хабаровского края не имеет отношения к найденным в одной из приток Амура кистей человеческих рук, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения Хабаровского края к данному происшествию не имеет никакого отношения, так как утилизацией биологических материалов не занимается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данную процедуру на контрактной основе проводят коммерческие организации, занимающиеся оказанием ритуальных услуг, и за их действия бюро судебно-медицинских экспертиз ответственности не несет.

«Сейчас руководство бюро оказывает следствию всяческую поддержку и помощь с целью установления всех обстоятельств дела», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в одной из приток Амура на территории Хабаровска обнаружили 26−28 пар кистей рук. По версии следствия, речь идет о биологических объектах, по которым проводились судебно-медицинские исследования.

В следственном комитете пояснили, что отрубленные кисти — не криминального происхождения, а останки утилизированы не предусмотренным законом способом.

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