Опубликованы кадры «встречи» самолета ВВС США с НЛО

Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Видео, на котором самолет ВВС США ведет наблюдение за неопознанным летающим объектом, появилось в интернете. Рассекреченная запись сделана еще в 2015 году у восточного побережья США на высоте 7,5 км.

На кадрах, обнародованных аналитической компанией To The Stars Academy of Arts & Science на портале YouTube, виден некий объект, который с большой скоростью движется над поверхностью моря.

Специалисты США, изучавшие полученные данные, не смогли определить происхождение летающего объекта.

