Вторник, 13 Марта 2018 года
09:52:32 МСК

Опубликованы кадры «встречи» самолета ВВС США с НЛО

Происшествия

Специалисты США, изучавшие полученные данные, не смогли определить происхождение летающего объекта

Вашингтон, 13 марта 2018, 08:46 — REGNUM  Видео, на котором самолет ВВС США ведет наблюдение за неопознанным летающим объектом, появилось в интернете. Рассекреченная запись сделана еще в 2015 году у восточного побережья США на высоте 7,5 км.

На кадрах, обнародованных аналитической компанией To The Stars Academy of Arts & Science на портале YouTube, виден некий объект, который с большой скоростью движется над поверхностью моря.

Специалисты США, изучавшие полученные данные, не смогли определить происхождение летающего объекта.

Читайте также: Пентагон рассекретил видеозапись НЛО 2014 года

А также: Названа сумма, которую Пентагон потратил на изучение НЛО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить