В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись два грузовика

Москва, , 08:32 — REGNUM В результате столкновения двух грузовиков на Ленинградском шоссе пострадали два человека, движение из Москвы в сторону области ограничено, передает 13 марта агентство «Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Одного из автомобилей-участников от удара отбросило на подземный пешеходный переход. Пострадавших среди пешеходов нет. Ранено два человека — оба водители автомобилей», — пояснили в центре.

В Главном управлении ГИБДД РФ по Москве уточнили, что столкнувшиеся грузовики — КАМАЗ и Hyundai Porter.

В настоящее время движение по участку осуществляется в ограниченном режиме, по средним полосам, и не пропускаются автомобили по левому и правому ряду в сторону области.

На место ДТП незамедлительно выдвинулись спасатели и медицинские службы. Большегрузы будут эвакуированы с места аварии в ближайшее время.

Ранее в Москве столкнулись три легковых автомобиля, в результате инцидента пострадал один человек.

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