Вторник, 13 Марта 2018 года
09:50:58 МСК

Во Владивостоке затонул плавучий док с буксиром

Происшествия

Пострадавших и разлива нефтепродуктов не выявлено

Владивосток, 13 марта 2018, 08:28 — REGNUM  В порту Владивостока затонул плавучий док с буксиром, пострадавших и разлива нефтепродуктов не выявлено, сообщают «Морские вести России» со ссылкой на Спасательно-координационный центр Росморречфлота.

По данным ведомства, 11 марта около 21:00 по местному времени плавучий док ПД-32 полностью затонул и лег на грунт у причала «Дальзавода» с находившимся на стапельпалубе буксиром «Капитан Лошкаревич».

Отмечается, что в результате затопления док находится в воде по верхнюю палубу башен, буксир на плаву без повреждений.

«Планируется вывод буксира из дока и работы по осушению и подъему дока. Жертв и пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не выявлено», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке при выполнении работ по подъёму затонувшего дока погиб водолаз. Он не смог выбраться на поверхность, так как его руку затянуло в вентиляцию.

Читайте также: На Камчатке у затонувшего дока водолаза затянуло в вентиляцию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить