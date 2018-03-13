Во Владивостоке затонул плавучий док с буксиром

Владивосток, , 08:28 — REGNUM В порту Владивостока затонул плавучий док с буксиром, пострадавших и разлива нефтепродуктов не выявлено, сообщают «Морские вести России» со ссылкой на Спасательно-координационный центр Росморречфлота.

По данным ведомства, 11 марта около 21:00 по местному времени плавучий док ПД-32 полностью затонул и лег на грунт у причала «Дальзавода» с находившимся на стапельпалубе буксиром «Капитан Лошкаревич».

Отмечается, что в результате затопления док находится в воде по верхнюю палубу башен, буксир на плаву без повреждений.

«Планируется вывод буксира из дока и работы по осушению и подъему дока. Жертв и пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не выявлено», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке при выполнении работ по подъёму затонувшего дока погиб водолаз. Он не смог выбраться на поверхность, так как его руку затянуло в вентиляцию.

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