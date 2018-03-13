Один человек погиб и двое ранены в результате взрывов в Техасе

Остин, США, , 07:34 — REGNUM В результате двух взрывов самодельных устройств один человек погиб и двое получили ранения в американском штате Техас, сообщает портал Noticiero Digital со ссылкой на данные полицейского департамента города Остин.

Два пакета взорвались 12 марта с разницей в несколько часов. Первый взрыв повлек за собой смерть 17-летнего юноши и причинил ранения 40-летней женщине. Врачи оценивают ее состояние как критическое. В результате второго взрыва серьезно ранена 70-летняя женщина.

Исполняющий обязанности начальника департамента полиции города Остина (штат Техас) Брайан Мэнли сообщил, что, по мнению следователей, в обоих случаях действовал один и тот же человек. Расследование только начинается, поэтому у полиции еще нет подозреваемых. Не понятны также и мотивы преступления. Полиция выясняет, могли ли жертвы быть связаны между собой, или они были выбраны случайным образом.

Следователи увязали эти с взрывы с гибелью 39-летнего жителя Техаса в начале марта. Энтони Стефан Хаус нашел пакет возле своего дома. Пакет взорвался, причинив ему смертельные ранения. В последних двух случаях жертвы также обнаруживали пакеты возле своих домов.

Полиция призвала граждан к бдительности и пообещала награду в $50 тыс за информацию о преступнике.