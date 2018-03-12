Аргентинский ледокол спас ученых из США в Антарктиде

Буэнос-Айрес, , 23:47 — REGNUM Американские ученые, застрявшие на острове Жуанвилл в Антарктиде, были спасены ледоколом ВМФ Аргентины, 12 марта передает агентство Associated Press.

Пятеро ученых из США были доставлены на ледокол «Альмиранте Иризар», подошедший на максимально возможное расстояние к острову, на вертолете.

Согласно сообщению вооруженных сил Аргентины, спасенные исследователи чувствуют себя хорошо, в ближайшее возможное время они будут переправлены на корабль США.

Ранее ученые из США, проводившие исследования на острове Жуанвилл в Антарктике, к югу от Аргентины, оказались заперты во льдах.

Американский ледокол «Лоуренс М. Гоулд» не смог подойти к ученым на необходимое расстояние, после чего Соединенные штаты обратились за помощью к Аргентине.

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