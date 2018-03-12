В Кабардино-Балкарии обнаружили сорвавшегося в пропасть лыжника

Нальчик, , 20:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обнаружен лыжник, сорвавшийся сегодня, 12 марта, с Эльбруса. Его тело без признаков жизни было найдено на высоте около 3900 метров над уровнем моря и доставлено в поселок Терскол, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В настоящее время предстоит установить личность погибшего. Его тело передано следственно-оперативной группе для установления всех обстоятельств. Пока известно только, что неизвестный катался в запрещенном для этого месте.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что на горе Эльбрус с высоты 3700−3800 метров горнолыжник сорвался в ущелье Гара-Баши, поступила в управление МЧС 12 марта около 15:00. На его поиски был направлен отряд спасателей в количестве семерых человек.

Стоит отметить, что в 2017 году спасатели Эльбрусского отряда МЧС России провели 156 поисково-спасательных операций и спасли 117 человек. 29 человек спасти не удалось, в том числе одного ребенка. Четверо человек пропали без вести. В 2016 году было проведено 310 спасательных операций, спасено 30 человек. Не удалось спасти 48 туристов, еще двое пропали без вести.

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