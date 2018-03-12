Грузовой поезд сошёл с рельсов на Транссибирской магистрали

Красноярск, , 19:49 — REGNUM Грузовой поезд с углём сошёл с рельсов на Транссибирской магистрали в Красноярском крае, передаёт 12 марта телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, авария произошла на 4175 километре магистрали.

По предварительным данным, произошёл сход семи вагонов поезда, следовавшего по маршруту «Заозерный-Ачинск». Всего в составе — 62 вагона.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА «Новости», что пострадавших в результате аварии нет.

На месте проводятся восстановительные работы, направлены два аварийно-ремонтных поезда. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

В результате ЧП ожидается задержка по меньшей мере одного пассажирского рейса.

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