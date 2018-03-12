Бывший сотрудник спецслужб Казахстана осужден на восемь лет за растрату

Астана, , 20:17 — REGNUM Бывший сотрудник комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана осужден на восемь лет лишения свободы за хищение вверенного имущества в особо крупном размере, сообщает 12 марта КазТАГ со ссылкой на суд Астаны.

Бывший сотрудник КНБ также лишен права занимать материально ответственные должности сроком на сем лет. В результате действий подсудимого комитету был нанесен ущерб в размере $125,9 тыс.

По данным суда, в августе 2017 года злоумышленник, занимавший должность следователя следственно-оперативной группы КНБ, расследовал уголовное дело в отношении сотрудников министерства обороны Казахстана.

В ходе обыска квартиры одного из подозреваемых была изъята сумма, которая была передана виновному по акту приема-передачи. Однако бывший сотрудник КНБ не принял процессуальных мер в отношении денег и умышленно растратил их.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года в Казахстане 226 человек получили 31 млн тенге ($94,9 тыс.) за сообщение о коррупции, что на 12−18% больше, чем в 2016 году.

В 2017 году в Казахстане зарегистрировано 2473 правонарушения в сфере коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: За сообщения о коррупции казахстанцы получили около $100 тыс