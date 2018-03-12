Причиной катастрофы лайнера в Непале названа ошибка пилота

Катманду, , 19:32 — REGNUM Причиной крушения пассажирского авиалайнера US-Bangla вблизи аэропорта Катманду 12 марта послужила ошибка экипажа самолёта. Об этом сообщает The Kathmandu Post со ссылкой на руководителя аэропорта Раджкумара Чхетри.

Как отмечается, вместо захода на посадку с северной стороны самолёт начал снижение с северо-восточной, после чего сделал два круга над взлётно-посадочной полосой.

В ответ на запрос диспетчера к экипажу, почему самолёт не приземлился и всё ли в порядке на борту, пилот сообщил, что всё в порядке и он готов к приземлению. Между тем, положение воздушного судна не было подходящим для совершения посадки.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт частной бангладешской авиакомпании US-Banglа, совершавший рейс из Дакки в Непал, потерпел крушение на подлёте к международному аэропорту Катманду. Во время захода на посадку самолёт накренился и врезался в футбольное поле неподалёку от аэропорта, после чего загорелся.

В результате катастрофы погибли 50 человек, 25 человек выжили и были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее предварительной причиной аварии была названа техническая неисправность воздушного судна.

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