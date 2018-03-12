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10 курян эвакуированы при пожаре в жилом доме

Происшествия

Причины пожара устанавливаются

Курск, 12 марта 2018, 19:25 — REGNUM  10 человек эвакуировали сегодня, 12 марта, курские пожарные во время пожара в жилом доме. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Курской области, пожар возник в квартире на втором этаже дома.

Огнеборцы вывели десять человек из сильно задымленных соседних квартир, применялась трехколенчатая лестница, чтобы люди могли покинуть жилье через балконы со второго и третьего этажей. Двое пострадали и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. От огня пострадала квартира на втором этаже дома: на площади 40 квадратных метров сгорели личные вещи, бытовая техника, закопчены стены.

Причины происшествия и материальный ущерб устанавливаются.

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Пожары в жилых домах

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