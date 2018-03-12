В Казахстане на поминальном обеде отравились 58 человек

Кокчетав, Казахстан, , 19:33 — REGNUM В Акмолинской области Казахстана зарегистрировано 58 случаев острой кишечной инфекции, сообщает 12 марта КазТАГ со ссылкой на областной департамент охраны общественного здоровья.

В результате массового пищевого отравления были госпитализированы 15 человек, еще 43 человека находятся на амбулаторном лечении.

В ходе экспертизы было установлено, что все пострадавшие употребляли бешбармак на поминальном обеде 6 марта 2018 года в поселке Шортанды.

В областном департаменте уточнили, что мясо было приготовлено в антисанитарных условиях. В частности, блюдо было приготовлено в нежилом, неблагоустроенном помещении, в котором отсутствовали средства для личной гигиены.

Приготовленное в антисанитарных условиях мясо хранилось в течение 10 часов при комнатной температуре, после чего было доставлено в предприятие общественного питания.

Напомним, 2 сентября 2017 года массовое пищевое отравление произошло в казахстанском городе Атырау. После обеда в рабочей столовой в больницу обратились 18 человек. Десять рабочих были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию средней степени тяжести.