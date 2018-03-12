В Калининградской области под немецким мостом найдено 20 кг взрывчатки

Калининград, , 19:11 — REGNUM В Калининградской области сегодня, 12 марта, при ремонте моста на федеральной трассе было найдено 20 кг взрывчатки времен войны. Как сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», мост через ручей расположен на 44-м километре трассы А-216 «Гвардейск — Неман — граница с Литвой».

«В целях безопасности специалисты оперативно приостановили все работы на объекте и оцепили территорию. На место были вызваны представители МЧС и полиции. На период ремонта моста организована временная объездная дорога, поэтому движение транспорта по федеральной автодороге перекрывать не пришлось», — сообщила представитель предприятия Ольга Черухина.

Сегодня же участок был разминирован.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в Калининградской области это уже не первый случай обнаружения взрывчатки под мостовыми сооружениями. Вот лишь некоторая хроника.

В 2013 году в приграничном с Польшей городе Мамоново саперы разминировали мост над рекой Витушка. Здесь с 1945 года лежала немецкая противотанковая мина с необычным взрывателем — стеклянным.

В 2015 году на улице Победы в городе Немане рабочие, ремонтировавшие трубопровод, наткнулись на несколько десятков килограммов взрывчатки, которую заложили фашисты.

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