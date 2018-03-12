Мужчина поджёг стену приёмной ФСБ в центре Москвы

Москва, , 18:47 — REGNUM Мужчина пожёг стену возле входа в приемную ФСБ России на улице Кузнецкий Мост в Москве, передаёт 12 марта телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, 66-летний приезжий из Астрахани облил стену здания горючей жидкостью и поджёг её. Мужчина был задержаны сотрудниками полиции.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный сообщил, что организовал поджог в знак протеста, однако более подробно комментировать свои действия отказался.

При этом, как сообщается, у мужчины был изъят плакат оппозиционного содержания.

Источник отметил, что в отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Официального сообщения об инциденте от правоохранительных органов на данный момент не поступало.