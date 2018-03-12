Понедельник, 12 Марта 2018 года
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Мужчина поджёг стену приёмной ФСБ в центре Москвы

Происшествия

Задержанный житель Астрахани заявил правоохранителям, что организовал поджог в знак протеста

Москва, 12 марта 2018, 18:47 — REGNUM  Мужчина пожёг стену возле входа в приемную ФСБ России на улице Кузнецкий Мост в Москве, передаёт 12 марта телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, 66-летний приезжий из Астрахани облил стену здания горючей жидкостью и поджёг её. Мужчина был задержаны сотрудниками полиции.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный сообщил, что организовал поджог в знак протеста, однако более подробно комментировать свои действия отказался.

При этом, как сообщается, у мужчины был изъят плакат оппозиционного содержания.

Источник отметил, что в отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Официального сообщения об инциденте от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

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Хулиганство в России и борьба с ним

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