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Из оцепленного здания парламента Британии госпитализированы два человека

Происшествия

Здание британского парламента оцепили днём 12 марта после обнаружения подозрительного вещества

Лондон, 12 марта 2018, 18:37 — REGNUM  Два человека доставлены в больницу из здания парламента Великобритании в центре Лондона после обнаружения там пакета с подозрительным веществом, передаёт The Sun.

Как сообщается, решение о госпитализации двух человек было принято в качестве меры предосторожности. По предварительным данным, неизвестное вещество не представляет угрозы.

Установлено, что пакет был направлен на имя одного из депутатов парламента. Всем сотрудникам в здании было предписано покинуть свои офисы.

В настоящее время на месте остаются несколько карет скорой помощи.

Напомним, ранее территория вокруг здания британского парламента была оцеплена службами правопорядка после того, как в полицию поступило сообщение о некоем подозрительном веществе, обнаруженном в здании.

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