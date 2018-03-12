Из калужского монастыря украли иконы на сумму свыше 1 млн рублей

Калуга, , 18:31 — REGNUM Из Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря Калужской митрополии похитили две иконы стоимостью свыше 1 млн рублей. Расследование дела взято на контроль прокуратурой области, сообщила 12 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

По её словам, отделом МВД России по Боровскому району 7 марта было возбуждено уголовное дело по факту хищения неустановленным лицом в период с 3 февраля по 6 февраля 2018 года двух икон в церкви святого Митрофана, расположенной на территории Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря.

«Сумма ущерба, предварительно составила 1 млн 200 тысяч рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лица его совершившего», — завила Басулина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, калужские полицейские менее чем за трое суток задержали подозреваемого в краже антикварных икон XIX века. Их похитили из монастырского храма вместе с ящиком для пожертвований. С соответствующим заявлением в полицию обратился казначей храма. Полицейские установили места сбыта икон — московские магазины, торгующие антиквариатом.

Ранее из старообрядческой церкви Покрова Пресвятой Богородицы было похищено восемь икон, золотые и серебряные украшения.

Также к полицейским с заявлениями о краже одновременно обратились настоятели двух православных храмов: Жуковского в честь Тихвинской иконы Божией Матери и храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба в селе Спасское Барятинского района. Там преступники похитили три иконы.

Подверглась нападению грабителей и церковная лавка на улице Курчатова в Обнинске, где преступники украли деньги, золотые и серебряные украшения.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские полицейские нашли в московском магазине похищенные иконы