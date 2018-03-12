Здание парламента Великобритании оцеплено из-за подозрительного вещества

Лондон, , 17:48 — REGNUM Территория вокруг здания британского парламента в центре Лондона оцеплена службами правопорядка, передаёт 12 марта агентство Reuters.

По предварительной информации, в полицию поступило сообщение о некоем подозрительном веществе, обнаруженном в здании. При этом, как отмечается, эвакуация из здания не проводится.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

Отметим, что подобные инциденты в парламенте Соединённого Королества происходят регулярно.

Так, 13 февраля здание британского законодательного органа было оцеплено после обнаружения подозрительного предмета в одном из коридоров. В ходе проверки никаких опасных предметов обнаружено не было.

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