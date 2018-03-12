Понедельник, 12 Марта 2018 года
17:04:14 МСК

Граждан России не было на борту разбившегося в Непале авиалайнера

Происшествия

При крушении пассажирского самолёта близ Катманду погибли 50 человек, 25 человек удалось спасти

Москва, 12 марта 2018, 16:49 — REGNUM  В Ростуризм не поступало информации о том, что на борту потерпевшего крушение в Непале самолёта US-Bangla могли находиться российские туристы, сообщили в ведомстве 12 марта.

Отмечается, что ситуационно-кризисный центр МИД России продолжает следить за обновлением информации о катастрофе.

Напомним, пассажирский самолёт частной бангладешской авиакомпании US-Banglа, летевший из Дакки в Непал, потерпел крушение на подлёте к международному аэропорту Катманду.

По последним данным, в результате катастрофы погибли 50 человек, 25 человек выжили и были доставлены в медицинские учреждения.

Самолёт накренился во время захода на посадку и врезался в футбольное поле недалеко от аэропорта, после чего загорелся. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность воздушного судна.

Читайте также: При крушении самолёта в Непале спасены 25 человек

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП в Непале: названа возможная причина крушения лайнера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить