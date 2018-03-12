Граждан России не было на борту разбившегося в Непале авиалайнера

Москва, , 16:49 — REGNUM В Ростуризм не поступало информации о том, что на борту потерпевшего крушение в Непале самолёта US-Bangla могли находиться российские туристы, сообщили в ведомстве 12 марта.

Отмечается, что ситуационно-кризисный центр МИД России продолжает следить за обновлением информации о катастрофе.

Напомним, пассажирский самолёт частной бангладешской авиакомпании US-Banglа, летевший из Дакки в Непал, потерпел крушение на подлёте к международному аэропорту Катманду.

По последним данным, в результате катастрофы погибли 50 человек, 25 человек выжили и были доставлены в медицинские учреждения.

Самолёт накренился во время захода на посадку и врезался в футбольное поле недалеко от аэропорта, после чего загорелся. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность воздушного судна.

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