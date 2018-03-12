Умер народный артист СССР Олег Табаков

Москва, , 16:45 — REGNUM В Москве в возрасте 82 лет умер российский и советский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков, сообщает 12 марта телеканал РЕН ТВ.

Олег Табаков тяжело заболел и был госпитализирован 27 ноября 2017 года.

Врачи установили, что организм известного актера поражен сепсисом. Ранее сообщалось, что медики ввели Олега Табакова в состояние искусственной комы.

В последнее время Олег Табаков работал художественным руководителем театра «Табакерка» и МХТ имени Чехова.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в городе Саратов. В 1953 году в возрасте 18 лет поступил в Школу-студию МХАТ, где считался одним из лучших учеников. Олег Табаков стал одним из создателей театра «Современник».

Народный артист СССР Олег Табаков известен почти каждому теле‑ и кинозрителю бывшего Советского Союза как исполнитель главных и эпизодических ролей, как актер, озвучивавший множество мультипликационных и документальных фильмов.

Не меньшую известность Олег Табаков заслужил на посту художественного руководителя московских театров.

Как сообщало ИА REGNUM, Олега Табакова врачи периодически вводили в состояние медикаментозной искусственной комы для облегчения нагрузки внутренних органов.

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