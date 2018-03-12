В Кабардино-Балкарии сорвался с Эльбруса горнолыжник

Нальчик, , 16:42 — REGNUM ЧП произошло сегодня, 12 марта, в горах Кабардино-Балкарии. С Эльбруса в ущелье Гара-Баши сорвался горнолыжник. Сообщение об этом инциденте поступило от очевидца в региональное управление МЧС около 15:00, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, в район происшествия направились семеро спасателей. Им предстоит вести спасательно-поисковые работы на высоте около 3800 метров. В МЧС не сообщили, откуда в республику прибыл пострадавший и был ли он официально зарегистрирован. По некоторым данным, горнолыжник катался в неположенном для этого месте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в Кабардино-Балкарии несколько дней велись поиски двоих граждан Белоруссии Дмитрия Литвинского и Ивана Мартынюка. О их исчезновении заявили их родные. Поиски альпинистов, которые являлись членами Федерации альпинизма РБ, вели 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Граждане Белоруссии были обнаружены живыми и здоровыми на высоте 3600 метров на перевале Ирик.

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В апреле 2017 года двое туристов сорвались с высоты 4900 метров на восточной стороне Эльбруса. В мае 2017 года в горах Кабардино-Балкарии заблудилась группа туристов из Курска. Причинами несчастных случаев зачастую является беспечность туристов, которые не учитывают сложность восхождений в горах и часто меняющиеся погодные условия.