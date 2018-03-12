По факту отравления таллием на авиазаводе в Таганроге возбуждено дело

Таганрог, Ростовская область, , 16:28 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева. Об этом 12 марта сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Сотрудниками полиции проведена проверка по факту отравления таллием работников ТАНТК. По результатам проверки возбуждено уголовное дело», — сообщили в МВД.

Как уточняется, полиция усмотрела в произошедшем признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК России «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Напомним, ЧП на авиационном заводе в Таганроге произошло в начале марта. Более 20 сотрудников завода обратились за помощью к врачам со схожими симптомами. По результатам проведённых лабораторных исследований у них были выявлены признаки отравления таллием.

При этом в пресс-службе ТАНТК заявили, что высокотоксичный металл на заводе не производится и в производственном процессе не используется. Как он попал на предприятие, ещё предстоит установить.

Читайте также:

Диверсия на авиазаводе: кто подсыпал рабочим яд?

Власти Таганрога заявили об отсутствии погибших от отравления на авиазаводе