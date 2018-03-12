В Волгограде задержан чиновник, подозреваемый в коррупции

Вологда, , 15:56 — REGNUM Инспектора управления «жилищная инспекция Волгограда» администрации города Волгограда задержали по подозрении в получении незаконного денежного вознаграждения от руководства управляющих компаний. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Волгоградской области.

«Он (сотрудник городской администрации) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, осенью 2016 года обвиняемый, являясь должностным лицом администрации Волгограда, получал через посредника незаконное денежное вознаграждение от руководства сразу четырех управляющих компаний Красноармейского района. Эти деньги он требовал за несоставление административных протоколов по итогам проведенных проверок состояния жилфонда и лояльное отношение к руководству. Общая сумма полученных финансовых средств составила 60 тыс. рублей.

Чиновник, задержанный сотрудниками отдела № 8 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Волгоградской области, в ходе допросов признал свою вину.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

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