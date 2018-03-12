ЧП в Непале: названа возможная причина крушения лайнера

Катманду, , 15:30 — REGNUM В качестве основной причины крушения самолёта в аэропорту столицы Непала Катманду рассматривается техническая неисправность авиалайнера. Об этом пишет 12 марта Kathmandu Post.

По словам главы управления гражданской авиации Непала Санджива Гаутама, самолет потерял управление во время посадки.

«Воздушному судну было дано разрешение на посадку с южной стороны взлетно-посадочной полосы, однако он пошёл на посадку с северной стороны», — сказал Гаутам.

Он также подчеркнул, что на борту самолёта, вероятно, могли возникнуть технические неполадки, и теперь предстоит выяснить причину «странного» захода на посадку. Ранее сообщалось, что по данным министерства туризма Непала, на борту потерпевшего аварию рейса из Бангладеш в Непал были 37 мужчин, 27 женщин и двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, борт принадлежал компании-авиаперевозчику из Бангладеш. Самолёт US-Bangla накренился во время захода на посадку и врезался в футбольное поле невдалеке от аэропорта, после чего загорелся.

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Добавим, по словам главы министерства по делам туризма Непала Суреша Ачарьи, 25 спасшихся при крушении лайнера пассажиров были отправлены в городские больницы.

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